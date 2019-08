Samsung lancerà a breve una camera da 108 megapixel

Dopo la camera da 64MP annunciata da Xiaomi, sembra che Samsung abbia deciso di spingersi perfino oltre, svelandone una ancora più ambiziosa. Si tratta del sensore ISOCELL Bright HMX, il quale possiede la bellezza di 108MP, surclassando ogni record finora stabilito.

La camera in questione, svelata non molto tempo fa dalla casa coreana, è stata realizzata in collaborazione con la già citata Xiaomi e dispone di alcune caratteristiche interessanti. Innanzitutto, oltre allo eseguire foto dall’impressionante risoluzione, consente di girare video in 6K a 30fps, nonché di effettuare scatti da 27MP molto dettagliati, grazie alla combinazione di 4 pixel in uno. In questo modo si potrebbero quindi gestire al meglio situazioni di scarsa illuminazione. Infine Samsung ha dichiarato che la lente in questione è stata dotata di una tecnologia chiamata Smart-ISO, in grado di aggiustare automaticamente questo valore in base alle condizioni di luce.

Il nuovo sensore Samsung consentirà scatti eccellenti e funzionalità di alto livello

Attualmente non sono state fornite indicazioni riguardo quale sarà il primo smartphone a ricevere tale sensore, ma come The Verge ha riportato, potrebbe trattarsi dello Xiaomi Mi Mix 4.