Frostpunk Console Edition: il nuovo trailer svela la data d’uscita

11 Bit Studios ha recentemente svelato la data d’uscita ufficiale dedicata a Frostpunk Console Edition. Ebbene, l’azienda ci fa sapere che l’opera uscirà sugli scaffali dei negozi per PlayStation 4 e Xbox One dall’11 ottobre, dove l’annuncio della data di rilascio viene rivelata con l’apposito trailer visibile in calce alla notizia.

Frostpunk Console Edition: il titolo debutterà ben presto su console

Pubblicato originariamente su PC, l’opera si presenta come un survival con la presenza di alcuni elementi da gioco gestionale, in cui il pianeta Terrà e ricoperto da strati di ghiaccio e l’umanità lotta per la sopravvivenza cercando piccoli insediamenti. Questa edizione conterrà tutti gli aggiornamenti precedentemente rilasciati su PC, inclusi la Survival Mode e l’ambientazione The Fall of Winterhome.

