Oppo Reno: in arrivo un modello con 4 fotocamere?

Sembra che tra non molto tempo potremo vedere una nuova versione dell’attuale smartphone economico Oppo Reno all’interno del mercato indiano. Si tratterebbe di un modello dotato di alcune variazioni rispetto al modello base, tra le quali spicca la presenza di ben 4 fotocamere posteriori.

La notizia in questione proviene dal noto informatore Ishan Agarwal, il quale ha suggerito che il nome del device potrebbe essere Oppo Reno A o Oppo Reno 2. Oltre a ciò la fonte ha anche incluso una lista di quelle che potrebbero essere le caratteristiche tecniche dello smartphone. Esso disporrebbe sempre dello stesso processore Snapdragon 710, insieme ad 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le differenze iniziano dal set di camere posteriori, che come detto prima dovrebbero ammontare a 4. Troviamo poi un display AMOLED da 6.43 pollici con un aspect ratio di 20:9 e risoluzione di 2400 x 1080p.

Un nuovo Reno potrebbe giungere a breve

Lo smartphone potrebbe infine disporre di un sensore per impronte digitali interno, batteria da 4065mAh e sistema di ricarica VOOC. Non rimane quindi che attendere l’ipotetico arrivo dello smartphone, il quale sarebbe previsto per questo o il prossimo mese.