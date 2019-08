Galaxy A10s: svelato il nuovo smartphone economico

Samsung ha da poco svelato sulla sua Newsroom il nuovo Galaxy A10s. Come suggerisce il nome si tratta di una versione migliorata dell’attuale smartphone economico A10, di cui riprende diverse caratteristiche tecniche di base, migliorandone altre in maniera considerevole.

Troviamo quindi un sensore di profondità da 2MP aggiuntivo sul retro del device, che porta il numero massimo di fotocamere a due. Oltre a ciò la camera frontale è passata da 5 ad 8MP, mentre la batteria interna è stata portata a ben 4,000mAh. In aggiunta accanto alle camere posteriori figura un sensore per impronte digitali esterno, assente nell’A10 standard. Infine lo smartphone dispone dello stesso display da 6.2 pollici, insieme a 2GB di RAM e 32GB di memoria interna.

Galaxy A10s rappresenta un ottimo passo in avanti rispetto al modello base

Non sono state fornite al momento informazioni circa prezzo e disponibilità del device, per cui non occorrerà altro che attendere future informazioni in merito.