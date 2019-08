Power Rangers Battle for the Grid: disponibile Lord Zedd nel nuovo update

nWay ha recentemente pubblicato un nuovo aggiornamento per Power Rangers Battle for the Grid, secondo il quale, l’update introduce migliorie e correzioni all’interno della produzione picchiaduro. Inoltre, come se non bastasse, nella patch viene reso disponibile il personaggio giocabile Lord Zedd insieme all’atto finale del prodotto, oltre ai vari bilanciamenti apportati al gameplay

Power Rangers Battle for the Grid: vediamo le descrizioni dell’atto finale e del personaggio di Lord Zeed

Ecco una descrizione del character:

L’autoproclamato “Imperatore del Male”, Lord Zedd ha conquistato e schiavizzato gran parte della galassia. Inizialmente lasciando la “insignificante” Terra per Rita Repulsa da conquistare, egli ritorna per punirla per il suo fallimento e finire ciò che lei ha iniziato.

Il personaggio potrà essere acquistato singolarmente al prezzo di €5,99 oppure come parte del Season Pass, all’interno del quale vengono inclusi i lottatori Trey di Triforia, Jenn Scotts e Jason Lee. Per concludere, gli sviluppatori hanno lasciato una descrizione dell’atto finale:

Lord Drakkkon e il suo esercito continuano a viaggiare attraverso le dimensioni, conquistando i Rangers e minacciando ogni esistenza. Con il destino della realtà in gioco, Zordon e il comandante Cruger chiedono a Rita Repulsa di unire le forze per fermare Lord Drakkkon e il suo potente esercito. Il terzo atto ci permetterà di scoprire se Rita è stata convinta ad unirsi ai Rangers per sconfiggere il suo vecchio apprendista.

L’opera è attualmente disponibile nei negozi su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

