The Vanishing of Ethan Carter: annunciata la data su Switch

The Astronauts ha finalmente rivelato la data d’uscita ufficiale per la versione Switch dedicata a The Vanishing of Ethan Carter, titolo già disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4. l’opera farà il suo debutto sul mercato nella giornata del 15 agosto per la console ibrida targata Nintendo, grazie al quale anche i giocatori possessori della macchina potranno immergersi nell’avventura horror.

The Vanishing of Ethan Carter: ecco le dichiarazioni del Co-Fondatore dell’azienda

Proprio per l’occasione, Adrian Chmielarz, Co-Fondatore della compagnia The Astronauts, ha lasciato il seguente messaggio:

È sempre emozionante fare qualcosa per la prima volta, quindi non vediamo l’ora di sentire i giocatori. Switch è una piattaforma completamente diversa dalle precedenti console Nintendo e sembra andare d’accordo con The Vanishing of Ethan Carter. Mai prima d’ora il tour della Red Creek Valley sotto una coperta è stato così comodo. È inquietante. Il passaggio alla nuova versione di Unreal Engine è stata una sfida e molte parti dei codici sono state scritte da zero, ma ne è valsa la pena. La cosa bella di Unreal Engine 4 è come si può scalare, quindi il motore funziona benissimo su Nintendo Switch.

