A Hidden Life: rilasciato il trailer del film di Terrence Malick

A Hidden Life è la nuova opera di Terrence Malick (La sottile linea rossa, The Tree of Life) noto regista statunitense che ha vinto parecchi premi durante la sua lunga carriera, della quale fanno parte solo 10 film (questo compreso). Il lungometraggio, di stampo biografico, racconta la vita di Franz Jägerstätter, contadino cattolico austriaco, morto per essersi rifiutato di entrare tra le fila dei nazisti, che è stato beatificato nel 2007.

A Hidden Life: il primo video della realizzazione

Qualche ora fa, sul canale YouTube di Fox Searchlight, è stato pubblicato il trailer della pellicola, presentata in anteprima a maggio, al Festival di Cannes e che non ha ancora una data ufficiale di rilascio in Italia. In attesa di quest’ultima, vi lasciamo al filmato, che trovate qui sotto all’articolo.

