Disney Plus: Marvel Television sta lavorando a nuovi prodotti

Disney Plus, oltre al cinema, sarà la patria dei supereroi della Casa delle Idee. Durante il Comicon di San Diego abbiamo avuto la certezza che, nella Fase 4, vedremo parecchie opere dove saranno presenti personaggi contenuti nei film, che in questo modo avranno decisamente più spazio.

Disney Plus: nuove realizzazioni in arrivo?

Il parco titoli però, da quanto ha rivelato Comingsoon.net, non si esaurirà: pare infatti che Marvel Television, che ha realizzato Agents of Shield, Runaways e Cloak e Dagger, sta sviluppando dei progetti inediti per la piattaforma streaming. C’è pero da fare una differenziazione: la divisione seriale con a capo Jeph Loeb è staccata da quella cinematografica, che invece comprenderà ufficialmente gli show annunciati come Loki, Winter Soldier e Falcon e così via. Vedremo quindi cosa uscirà fuori dal cilindro e noi siamo curiosissimi di scoprirlo.