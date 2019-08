Disney è preoccupata da Jojo Rabbit

Disney, da multinazionale con un target perlopiù indirizzato verso bambini e ragazzi , cambierà un po’ i suoi contenuti dopo l’acquisizione di Fox, che racchiude franchise decisamente più adult. E questo già accade attualmente con un lungometraggio in particolare, che sta causando qualche preoccupazione alla company americana.

Disney: come gestire un’opera potenzialmente controversa

Come ha riportato CinemaBlend, infatti, il nuovo lungometraggio di Taika Waititi, Jojo Rabbit (qui trovate il teaser trailer), prodotto da Fox Searchlight, sta impensierendo la casa di Topolino in quanto è presente una caricatura fortemente ironica di Adolf Hitler, figura potenzialmente controversa, agli antipodi rispetto ai messaggi dell’azienda. Vedremo, all’uscita della pellicola, come verrà percepito il personaggio dal pubblico, e tocca sperare che la questione diventi un’opportunità per ampliare il proprio bacino d’utenza piuttosto che generare polemiche inutili.