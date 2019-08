Idris Elba vuole tornare nei panni di Heimdall

Idris Elba è un attore decisamente multiforme che da qualche anno è apparso in parecchio film di massa come Pacific Rim, La torre nera, ma anche il recente Hobbs & Shaw (qui trovate la nostra recensione), dove ha rivestito il ruolo dell’antagonista Brixton Lore. L’artista era presente anche nel Marvel Cinematic Universe, in quanto ha interpretato Heimdall, il dio custode del Bifrost ad Asgard. Spoiler in arrivo, quindi fate attenzione.

Idris Elba è affezionato alla sua parte divina

Ma purtroppo, se avete visto Avengers Infinity War, sapete che il personaggio è morto per mano di Thanos all’inizio del cinecomic e non figura tra gli eroi che “resuscitano” ad Endgame, in quanto è deceduto prima dello schiocco. Nonostante questo, Elba ha dichiarato in un’intervista, riportata da Screen Rant, che è convinto di tornare in futuro nel MCU grazie alla sua natura divina e al fatto di appartenere alla mitologia norrena, due ottimi motivi per farlo tornare in vita, non credete?