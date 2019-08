Metro: la serie continuerà, confermato un nuovo capitolo

Metro continuerà ad esistere. Un nuovo capitolo della serie è stato infatti confermato durante la conference call dedicata ad investitori e azionisti di Deep Silver, anche se al momento si tratta solamente di un annuncio semi ufficiale, considerando che non esistono informazioni essenziali sul gioco.

Con l’uscita dell’ultimo capitolo datata febbraio 2019, il nuovo capitolo è ovviamente ancora lontano dall’arrivo. Purtroppo allo stato attuale è impossibile sapere quando sarà disponibile la prossima avventura.

Volition's new Saints Row game is "well into development" and 4A Games is indeed working on the next Metro game, Wingefors said during the investor presentation.

