Saints Row: Volition sta sviluppando un nuovo titolo della serie principale

Saints Row è pronto a tornare. Durante la conference call di THQ Nordic con investitori ed azionisti infatti è stato confermato lo sviluppo di un nuovo capitolo della serie principale.

Lo sviluppo del prossimo open world sarà sempre a cura di Volition, software house che ha dato i natali alla serie. Al momento non si sa nulla del nuovo titolo del franchise, ma il gioco dovrebbe aver già passato la fase di pre-produzione e potrebbe essere annunciato entro il prossimo anno, magari al reveal delle prossime console.

Per altri aggiornamenti visitate la nostra sezione Games.

Volition is confirmed to be working on a new Saints Row game. It is "the first full entry in the much loved series since the studio released Saints Row IV in 2013", according to THQ Nordic's earnings release. pic.twitter.com/f5s7mvKWfk

— Nathan (@DarkDetectiveNL) August 14, 2019