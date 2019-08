Dead Island 2: Dambuster Studios è ora al lavoro sul gioco

Dead Island 2 ora è in sviluppo presso Dambuster Studios. Il cambio di studio di sviluppo è divenuto ufficiale nel corso della notte, tramite un annuncio diramato durante una conference call.

L’annuncio del titolo arrivò durante l’E3 2015, più precisamente nell’ambito della conferenza Sony. Da allora sono passati ben 5 anni e dopo diverse vicissitudini accadute intorno allo sviluppo, ora è improbabile che il titolo debutti sulle piattaforme di attuale generazione ed è molto più quotata l’uscita su PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito.

