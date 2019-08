Need for Speed Heat: un leak enorme per il nuovo racing game

Need for Speed Heat sarà svelato tra poche ore ma un leak online potrebbe aver rovinato i piani di EA, svelando in anticipo una massiccia dose di informazioni sul nuovo racing game.

Need for Speed Heat: ecco le informazioni principali

Il racing game di casa Electronic Arts sarà ambientato a Miami. Il titolo vedrà come protagonista una donna e al comando dello sviluppo ci sarà sempre Ghost Games. Confermate anche le presenze di cutscene, a significare dunque l’esistenza di un comparto dedicato al single player. Ne sapremo di più nelle prossime ore, dunque restate sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo.