gamescom 2019: confermato il primo gameplay di Predator Hunting Grounds

In seguito all’annuncio allo State of Play, Predator Hunting Grounds si mostrerà molto presto ai giocatori alla gamescom 2019, kermesse di Colonia che si terrà dal 20 al 24 agosto. Sony Interactive Entertainment ha svelato che l’opera sarà uno dei protagonisti al giorno d’apertura della fiera, prevista il 19 agosto alle ore 20:00 italiane.

Quindi, il reveal del multiplayer shooter asimmetrico avverrà all’apertura della kermesse, nel quale saranno mostrati i principali elementi e caratteristiche del titolo. L’uscita della produzione è prevista nel corso del 2020 in esclusiva su PlayStation 4. Insomma, sembrerebbe che molto presto arriveranno ulteriori informazioni sul prodotto.

Passate dalla nostra sezione Games.

More @gamescom news: Don't miss world premiere gameplay footage from @illFonic's @Predator: Hunting Grounds for @PlayStation 4 during Opening Night Live next Monday at 8 pm CEST, 2 pm ET, 11am PT. Streaming live around the world at https://t.co/FjoDbKD0sN pic.twitter.com/sLuPWMFw7R

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 13, 2019