Daymare 1998: trailer e data di uscita per la versione PC

Daymare 1998 si prepara al debutto su PC. Nella giornata odierna infatti il gioco di casa Invader Studios è tornato a mostrarsi, con tanto di nuovo trailer e appunto data di uscita per la versione Steam.

Daymare 1998: conosciamo Sam

Il survival horror debutterà su Steam il 17 settembre 2019. Il nuovo trailer, che come da tradizione trovate in calce alla notizia, si concentra invece di più sulla storia di Sam, uno dei pilastri della storia del titolo sviluppato interamente in Italia. Non ci resta che lasciarvi al filmato, ricordandovi che il gioco arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One prossimamente.