Overwatch: disponibile Sigma e la Beta Coda Ruoli

Da ieri sera Sigma è disponibile per tutti i giocatori di Overwatch. Il nuovo eroe del titolo Blizzard è un tank che fa della gravità, specie con la sua ulti, un punto di forza. Sui canali social dell’azienda di Irvine è stato pubblicato anche il trailer che introduce il nuovo eroe, e che potete vedere in fondo alla notizia.

Overwatch: fino a settembre ranked con la beta coda ruoli

Insieme al tank olandese è stato reso disponibile anche il nuovo matchmaking con la coda ruoli, ora in fase beta (fino al primo settembre), con il blocco 2-2-2. Per cercare una partita ora infatti i giocatori dovranno prima scegliere il ruolo con cui giocare per tutta la partita, e successivamente trovare giocatori negli altri ruoli mancanti. Per spronare a giocare le classi meno usate (tank e healer) vengono assegnati anche piccoli bonus selezionandole.