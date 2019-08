Borderlands 3: rivelato il peso su Xbox One

Borderlands 3 continua a far parlare di sé, titolo che debutterà sul mercato dal 13 settembre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Ebbene, sono arrivate nuove informazioni sul peso d’installazione totale del titolo, nella fattispecie su Xbox One, dove l’opera richiederà ben 40GB liberi, per la precisione 39.98 sulla console del colosso Redmond.

Borderlands 3: preparate le vostre Xbox One

Inoltre, ci tenevamo a ricordarvi che l’opera sull’Epic Games Store non sarà possibile scaricarla in anticipo poiché non supporterà il pre-download sul launcher proprietario di Epic Games. Purtroppo, ancora non sappiamo quanto peserà il titolo su PlayStation 4, ma ci aspettiamo che le dimensioni non siano troppo differenti dalla versione Xbox One.

