PlayStation 5: il reveal fissato per febbraio 2020?

PlayStation 5 potrebbe essere svelata nel corso del prossimo febbraio. Ad esserne sicuri sono alcuni leaker online, che hanno svelato l’esistenza di un meeting dove dovrebbe essere rivelata la prossima console di casa Sony.

PlayStation 5: non solo Sony, presenti anche diversi publisher

La nuova console giapponese dovrebbe essere svelata al Meeting del 12 febbraio 2020. Oltre a Sony, ci sarebbero diversi sviluppatori e publisher di terze parti, come ad esempio Ubisoft, Square Enix ed Electronic Arts, che avrebbero già ricevuto l’invito per partecipare all’appuntamento. A livello di videogiochi, infine, dovrebbero essere presenti The Last of Us Part 2 e Ghosts of Tsushima, entrambi accrediti (sempre secondo il rumor) ad esordire anche sulla nuova console.

Chiaramente prendere sempre il tutto con le pinze: le prossime console dovrebbero uscire per davvero nel corso del prossimo anno ma per quanto riguarda il reveal non c’è ancora nulla di chiaro all’orizzonte.

