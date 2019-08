Control: ecco il nuovo dev diary “Alla ricerca della verità”

In attesa del lancio di Control, Remedy Entertainement sta pubblicando, a cadenza regolare, una mini serie di video dal titolo “What is Control” in cui, con brevi pillole da circa 40 secondi, vengono descritte le varie caratteristiche di gioco. Pochi minuti fa è stato pubblicato il quinto video, dal titolo “Alla ricerca della verità”. Precedentemente era stato invece pubblicato “Prendere il potere”.

Control: tanti misteri da scoprire

Nel video in questione vengono mostrati gli alleati che si incontreranno nella storia, e che aiuteranno la protagonista Jesse a districarsi nel labirinto della Oldest House, a scoprire le verità sul suo passato, sul FBC e sulle misteriose origini dell’Hiss. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 27 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.