Need For Speed Heat: ecco il trailer ufficiale e la data d’uscita

Come da piani, è stato appena mostrato il nuovo trailer ufficiale di Need For Speed Heat. Pochi minuti fa, sui canali social del titolo, è stato rilasciato il filmato, che potete vedere in fondo alla notizia. Qui potete invece collegarvi sul sito ufficiale, che fa sapere che il nuovo titolo di corse targato EA/Ghost sarà disponibile dall’8 novembre.

Need For Speed Heat: il gameplay trailer sarà mostrato a Colonia

Questa la descrizione del gioco nel video caricato su YouTube:

Corri di giorno e rischia tutto di notte, in un racer mozzafiato che ti schiera contro le corrotte forze di polizia di un’intera città, mentre gareggi per un posto d’onore nel mondo delle corse clandestine.

Fra 5 giorni, durante la gamescom di Colonia, verrà mostrato anche un gameplay trailer. Precedentemente, era uscito un leak riguardante alcune caratteristiche del titolo.