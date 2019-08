Realme 5: leak svela le caratteristiche tecniche

Mancano solo pochi giorni al reveal ufficiale dello smartphone Realme 5, prevista per il prossimo 20 agosto. Nonostante il poco tempo rimanente un nuovo leak ha svelato informazioni riguardo le ipotetiche caratteristiche del device, apparse in un benchmark del sito Geekbench.

Secondo quanto apparso dal test risulta che il dispositivo, dal nome in codice RMX1911, dovrebbe essere dotato di un processore Snapdragon 665, insieme ad una RAM da 4GB. Oltre a ciò, come comunicato da Techradar, sono state rese note le caratteristiche relative alle 4 fotocamere che avrà lo smartphone. Esso disporrebbe quindi, oltre alla già confermata camera frontale posta in un notch, di 4 camere posteriori, anch’esse ufficializzate. Di queste la principale dovrebbe essere da 48MP, una ultra-wide da 8MP ed infine una lente macro ed un sensore di profondità.

Realme 5 potrebbe essere lo smartphone economico con la miglior camera

Infine il telefono dovrebbe disporre di un display HD+ e di una batteria da 4000mAh e potrebbe costare al lancio circa 15000 Rs.