Rainbow Six Siege: svelati nuovi dettagli sulla prossima operazione

Ubisoft ha recentemente svelato nuove informazioni dedicate alla prossima operazione in arrivo su Rainbow Six Siege, titolo disponibile nei negozi per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Intitolata Operation Ember Rise, quest’ultima introdurrà due nuovi operatori e una rivisitazione della mappa Kanal, la quale presenterà delle sostanziali modifiche.

Rainbow Six Siege: ecco alcune informazioni sugli operatori

Purtroppo, non abbiamo moltissime informazioni sugli operatori in arrivo del titolo, ma secondo alcuni rumor, sono venuti a galla dettagli sui gadget: l’attaccante avrà a disposizione un rampino in grado di agganciarsi in diversi punti della mappa per cogliere la sprovvista i propri avversarsi. Invece, il difensore avrà a disposizione uno scudo fisso, il quale una volta distrutto, quest’ultimo lascerà cadere una sostanza incandescente bruciando gli avversari. Per concludere, vi ricordiamo che il reveal dell’operazione è fissato per il 18 agosto.

