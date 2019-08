OnePlus TV: svelata ufficialmente la linea di prodotti

Dopo aver annunciato circa un anno fa di stare lavorando ad una serie di televisori, OnePlus ha da poco svelato ufficialmente OnePlus TV, la sua prima linea di smart TV. L’atteso reveal, avvenuto attraverso un brevissimo teaser, ha mostrato non solo il non proprio originalissimo nome dei prodotti, ma anche il logo ufficiale.

Are you ready for the OnePlus TV? Learn more about the name and logo of our very first smart TV. https://t.co/CuGAfSiMdV pic.twitter.com/TOwM0fpn2b — OnePlus (@oneplus) August 14, 2019

Come è possibile osservare all’interno del breve video, condiviso sulla pagina Twitter della compagnia, appaiono una serie di linee, le quali tendono ad intersecarsi per dare vita al logo ufficiale della linea di televisori. Non sono state fornite molte informazioni in merito ai televisori in questione, ma l’azienda cinese ha svelato che si tratterà di un range di smart TV le cui dimensioni varieranno dai 43 ai 75 pollici. Sfortunatamente non vi sono ancora dichiarazioni in merito alle funzionalità dei device, ma non passerà molto tempo prima che vengano svelate.

OnePlus TV sarà la prima linea di televisori della compagnia

A questo punto non rimane altro che attendere future dichiarazioni ufficiali in merito alla linea smart TV, sperando che ottenga un rilascio globale.