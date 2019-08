Loki: Tom Hiddleston era a conoscenza della serie da prima del rilascio di Infinity War

Loki è uno dei nuovi show Marvel, incentrato sul noto dio dell’inganno, che arriverà sulla nuova piattaforma streaming Disney Plus, disponibile da novembre negli Stati Uniti. La serie, che come vi abbiamo comunicato, potrebbe avere collegamenti con Thor 4, vedrà il personaggio viaggiare nel tempo e in diverse realtà. Ma quando è stato ideato il prodotto?

Loki: l’attore principale era stato informato dello show

Secondo un’intervista a Tom Hiddleston per MTV News e riportata da Screen Rant, l’artista che interpreta il villain ne era a conoscenza ben 6 settimane prima del rilascio di Infinity War e questo gli ha portato molta pressione addosso, sapendo di non poter rivelare nulla ai giornalisti e al pubblico. Auspicabilmente, quindi, la star ha anche saputo con netto anticipo il suo destino all’interno del cinecomic sopramenzionato e forse anche quello che sarebbe accaduto in Endgame, visto che è l’esatta premessa di ciò che vedremo nella realizzazione. Un bel po’ di responsabilità, quindi, anche se l’attore è riuscito perfettamente a mantenere il segreto.