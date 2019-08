Parasite: ecco il trailer del film del regista di Snowpiercer

Parasite (Gisaengchung) è il nuovo lungometraggio di Bong Jooh-ho, regista e sceneggiatore sudcoreano noto per aver diretto Snowpiercer (tratto da un fumetto) e Okja, distribuito in Italia su Netflix. L’opera, che è stata presentata in anteprima al Festival di Cannes, a maggio, racconta la vita di un uomo, primogenito in una famiglia povera, che trova un lavoro inaspettato.

Parasite: il video è online

Qualche ora fa, sul canale YouTube ufficiale di NEON, è stato pubblicato il trailer della realizzazione, che presenta i vari personaggi della storia. In attesa dell’uscita della pellicola, che arriverà ad ottobre negli Stati Uniti, vi lasciamo al filmato, che trovate qui sotto.

