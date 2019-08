Joker: da dove trae origine la risata di Joaquin Phoenix?

Joker, la pellicola di Todd Phillips che riscriverà le origini del noto antagonista di Batman, verrà presentata a fine mese al Festival di Venezia e l’hype sta salendo vertiginosamente. Il coinvolgimento di un attore importante come Joaquin Phoenix nella parte del clown e uno stile ben lontano dai cinecomic tradizionali ha generato moltissima curiosità sul film.

Joker: la genesi dell’ilarità

Da una recente intervista al celebre divo, pubblicata da MovieWeb, abbiamo scoperto dei dettagli sulla iconica risata dello psicopatico criminale, che come viene mostrato nel trailer, è magistralmente effettuata dalla star. Phoenix ha dichiarato di essersi preparato alla performance guardando video di persone che soffrono di un’ilarità patologica, che ti porta a ridere in modo incontrollato. Sembra quindi che l’artista si sia allenato in maniera certosina, sia a livello psicologico che fisico e questo non può che essere un bene per il ruolo.