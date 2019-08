Spelunky 2: niente uscita per il 2019

Spelunky 2 non vedrà la luce quest’anno. Il nuovo gioco di Derek Yu purtroppo non riuscirà a raggiungere console e PC in tempo per il 2019, nonostante l’annuncio avvenuto qualche mese fa. A svelarlo ci ha pensato Yu in persona, tramite una serie di tweet lanciati nel corso della notte italiana.

Al momento Derek Yu non ha voluto far sapere quando il titolo potrà godere di una nuova data di uscita precisa. L’ideatore della serie però ci tiene a far sapere a tutti che nei prossimi mesi arriveranno update più corposi sul gioco e aggiornamenti decisamente più frequenti rispetto al silenzio radio dell’ultimo periodo.

Hey, Spelunky fans! Unfortunately, I don't think we're going to get to release Spelunky 2 this year. Development is still going well and we're not far off target, but the density and detail of the game is demanding more time.

Thank you for your patience. pic.twitter.com/BJvsHUWAY0

— Derek Yu (@mossmouth) August 14, 2019