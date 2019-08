Game Freak: un marchio registrato rivela il loro prossimo progetto?

Game Freak potrebbe aver appena svelato il suo nuovo titolo per Nintendo Switch. Oltre a Pokémon Scudo e Spada, infatti, lo sviluppatore giapponese ha in serbo un gioco di ruolo con combattimenti a turni in esclusiva per la console ibrida. Gioco che oggi potrebbe essersi dotato di un nome

Game Freak: il nuovo gioco si chiamerà Little Town Hero?

Il prossimo progetto della società di sviluppo, stando alla registrazione del marchio avvenuta in Giappone, potrebbe essere Little Town Hero. Al momento questo è l’unico dettaglio rilevante, tranne che sicuramente il gioco non sarà disponibile entro il 2019, data precedentemente annunciata da Nintendo per l’uscita.