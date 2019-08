Pokémon Masters: raggiunte le 5 milioni di pre-registrazioni

Arrivano buone notizie all’orizzonte per Pokémon Masters, prossimo titolo mobile dedicato ai Pokémon in sviluppo preso DeNA. Ebbene, sembra che la produzione abbia attirato l’attenzione di moltissimi giocatori, poiché la compagnia ha fatto sapere che l’opera è riuscita ad arrivare a 5 milioni di pre-registrazioni.

Proprio per l’occasione, lo studio ha voluto ringraziare i giocatori per questo traguardo, dimostrando particolar interesse per la produzione in arrivo su iOS e Android. Per concludere, vi ricordiamo che l’opera raggiungerà i rispettivi store digitali nella giornata del 29 agosto 2019. Voi avete effettuato la pre-registrazione? Aspettate il titolo dedicato ai mostriciattoli tascabili? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti qui sotto.

Passate dalla nostra sezione Games.

🎊 Pokémon Masters has reached 5 million preregistrations! 🎊

Thanks so much for all your support! We can't wait for the official global launch and look forward to seeing you all in Pasio!#PokemonMasters pic.twitter.com/RGVzwwtRH7

— Pokémon Masters (@PokemonMasters) August 14, 2019