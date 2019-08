Motorola One Action: leak mostra la notevole fotocamera

Motorola sembra decisamente intenzionata non solo a proseguire la sua linea smartphone One, ma a dotare i futuri modelli di caratteristiche di alto livello. Un nuovo leak diffuso da Winfuture mostra nel dettaglio il non ancora annunciato One Action, il quale risulta dotato di un comparto fotografico decisamente interessante.

Si tratta di un device dotato di un comparto fotografico intrigante, in quanto dotato di ben 3 camere posteriori, di cui una, da 16MP, è stata denominata Action Cam. Essa sarebbe quindi in grado di funzionare come una vera e propria action cam, consentendo di registrare video durante una sessione di corsa o esplorazione, con la notevole aggiunta di una risoluzione in 4K. Le altre 2 fotocamere consistono in una lente principale da 12MP ed un sensore di profondità da 5MP. Oltre a ciò il device disporrebbe di un diplay LCD da 6.3 pollici con aspect ratio di 21:9 e risoluzione di 2520 x 1080, dotato di camera cut-out frontale da 12MP. Il device sarebbe poi dotato di un processore Exynos 9609 prodotto da Samsung, una batteria da 3,500mAh ed un jack per le cuffie.

L’Action One presenta un comparto fotografico molto peculiare e buone caratteristiche tecniche

Infine, per quanto riguarda il prezzo del dispositivo, la fonte suggerisce che dovrebbe aggirarsi intorno ai 259 euro. Non rimane quindi che attendere future conferme riguardo il Motorola One Action e sperare per il meglio.

Fonte: Techradar