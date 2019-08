A Hat in Time: la data di uscita per la versione Nintendo Switch

A Hat in Time è quasi pronto al debutto anche su Nintendo Switch. Il gioco pubblicato negli scorsi mesi per PlayStation 4, Xbox One e PC finalmente si appresta ad uscire anche sulla console ibrida della casa di Kyoto, con gli sviluppatori che nelle scorse ore hanno annunciato la data di uscita.

A Hat in Time: a ottobre arriva la versione Switch

Il platform coloratissimo arriverà su Nintendo Switch ad ottobre 2019. Più precisamente, la data di uscita è fissata per il 18 ottobre 2019, giorno in cui arriveranno anche le versioni fisiche per le altre piattaforme disponibili al prezzo di 39,99 Euro. La versione per Switch, infine, sarà dotata anche di una co-op a 4 giocatori fin dal lancio.

