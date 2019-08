Call of Duty Modern Warfare: un annuncio speciale alla gamescom 2019

Call of Duty Modern Warfare sarà non solo presente alla gamescom 2019 ma anche alla cerimonia di inaugurazione della kermesse tedesca, con un nuovo footage di gameplay e uno speciale annuncio. A svelarlo ci ha pensato Geoff Keighley, tramite il suo account Twitter.

Secondo le ipotesi della rete, Infinity Ward e Activision sveleranno una nuova modalità multiplayer per il loro shooter. Difficilmente si tratterà della Battle Royale (anche se potrebbe arrivare prima o poi), dunque al momento è tutto una sorpresa per davvero. Ne sapremo di più solamente il 19 agosto, giorno della cerimonia inaugurale della gamescom 2019!

Monday, @callofduty joins @gamescom Opening Night Live: @InfinityWard will be with me with new footage and a special announcement about Modern Warfare. Streaming live everywhere at 11 am PT / 2 pm ET / 8 pm CEST. pic.twitter.com/4207Yc1Wlv

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 15, 2019