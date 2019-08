Obi-Wan Kenobi sarà probabilmente il protagonista di una serie su Disney Plus

Obi-Wan Kenobi è uno dei personaggi più riconosciuti ed iconici della saga di Star Wars: il potente maestro Jedi, interpretato nella vecchia trilogia da Alec Guinness e in quella nuova da Ewan McGregor, rappresenta il perfetto archetipo del mentore che guida i vari protagonisti della storia all’uso della forza e del combattimento con la spada laser.

Obi-Wan Kenobi tornerà?

Tempo fa vi avevamo informato della possibilità che Lucas in persona realizzasse un film stand-alone sulla figura, ma è stato poi smentito. Ma nelle ultime ore le speranze si sono accese con una informazione, diffusa da molti siti americani come Deadline: sembra infatti che McGregor sia in trattative avanzate per tornare nei panni di Kenobi in uno show per Disney Plus. Vi ricordiamo che sulla piattaforma usciranno già due prodotti di Guerre Stellari: The Mandalorian e la realizzazione prequel di Rogue One. La conferma della news arriverà con tutta probabilità durante il D23, evento Disney dove scopriremo molti dettagli sui franchise che appartengono alla Casa di Topolino. Non ci resta che attendere ancora poco per essere davvero sicuri della strabiliante notizia.