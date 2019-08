Neil Blomkamp abbandona il sequel di Robocop

Neil Blomkamp, regista e sceneggiatore sudafricano, è un autore cinematografico che ha fatto parlare parecchio di sé con District 9, romanzo di fantascienza che affronta, in maniera sagace e critica, il tema dell’immigrazione. Tempo addietro si era diffusa la notizia che il filmaker era impegnato nella realizzazione di Robocop Returns, il sequel diretto del film originale di Paul Verhoeven del 1987, ma sembra che sia tutto finito.

Qualche ora fa, infatti, l’artista direttamente (come ripreso da HN Entertainment), sul proprio account Twitter, ha annunciato di essere occupato con un altro progetto e di non riuscire a seguire il lungometraggio in questione, anche perché la casa di produzione ha bisogno di andare avanti con la tabella di marcia, di conseguenza sarà presto sostituito da qualcun’altro. E voi cosa ne pensate? Avreste preferito che Blomkamp continuasse il lavoro? Fatecelo sapere nei commenti sotto al tweet, che trovate in calce alla news.

Off Robocop. I am shooting new horror/thriller and MGM can’t wait/ need to shoot Robocop now. Excited to watch it in theaters with other fans. N

— Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) August 15, 2019