Showtime ordina Gormenghast, una serie fantasy

Showtime, network statunitense, tramite i suoi 8 canali, continua a lanciare prodotti di indubbia qualità come la terza stagione di Twin Peaks, Shameless, Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles e molto altro ancora. Sembra inoltre che un nuovo progetto sia stato appena avviato dalla company, come riportato da Comingsoon.net. Vediamolo insieme.

Showtime e la nuova produzione

La rete televisiva ha infatti ordinato Gormenghast, un’opera che si baserà sulla trilogia fantasy di Mervyn Peake che comprende Tito di Gormenghast, il romanzo omonimo della serie e Via da Gormenghast, dove diversi stili letterari si ibridano insieme. La particolarità di questi libri è il fatto di vedere come protagonista assoluto il castello nel quale si svolgono le vicende e non tanto i personaggi che appaiono primariamente o secondariamente. Lo show, secondo le prime indiscrezioni, vedrà come showrunner Toby Whithouse e come produttore il noto Neil Gaiman, che ha recentemente portato su schermo il suo Good Omens (qui trovate la nostra recensione) su Amazon Prime Video, scritto con Terry Pratchett.