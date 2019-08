Yooka-Laylee And The Impossible Lair: annunciata la finestra di lancio

Yooka-Laylee and the Impossible Lair ha ottenuto nelle scorse ore una finestra di lancio ufficiale. Ed è davvero molto più vicina di quanto si potesse pensare, visto che il gioco è stato annunciato solamente durante lo scorso giugno. Ora il suo arrivo è previsto per l’autunno: tempi davvero rapidi.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Playtonic punta ottobre

Il platform, sequel del primo capitolo, arriverà ad ottobre per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Almeno per ora non c’è stata nessuna indicazione in merito riguardante la data, ma ci aspettiamo novità a breve, considerando che mancano poco meno di tre mesi all’arrivo del titolo.