Super Smash Bros. Ultimate: l’Eroe di Dragon Quest bandito da alcuni tornei!

Super Smash Bros. Ultimate è al centro di una particolare polemica, che riguarda l’ultimo personaggio aggiunto come DLC, ovvero l’Eroe di Dragon Quest. Come avete potuto intuire dal titolo, il nuovo lottatore è stato già escluso da alcuni tornei di eSport, perché non viene considerato come un personaggio da utilizzare nelle modalità competitive del picchiaduro Nintendo.

Super Smash Bros. Ultimate: le motivazioni dietro l’esclusione

La motivazione principale dell’esclusione dell’Eroe riguarda la sua casualità negli attacchi, che rischiano di essere davvero troppo potenti. La community australiana del gioco ha bandito il nuovo personaggio, specificando che la casualità non fa parte di un gioco competitivo. Al momento la decisione ovviamente non riguarda il free play, ovvero le partite libere. Chissà se altre community faranno lo stesso oppure se Nintendo rimedierà con una patch nelle prossime settimane per far contenti i giocatori del picchiaduro.