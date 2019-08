Tetris 99: il nuovo evento in “collaborazione” con Fire Emblem Three Houses

Tetris 99 ha svelato oggi il suo nuovo Grand Prix in dirittura d’arrivo. Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, questa volta il gioco stringerà una collaborazione con Fire Emblem Three Houses, la nuova esclusiva di casa Nintendo Switch disponibile per tutti da poche settimane.

Il Grand Prix del gioco partirà il 23 agosto 2019 alle ore 09:00 italiane e si estenderà fino alle ore 09:00 del 27 agosto 2017. Bisognerà raggiungere 100 punti per poter sbloccare uno speciale tema dedicato a Fire Emblem Three Houses. L’evento è ovviamente riservato a tutti gli abbonati Nintendo Switch Online.

Con questo è tutto, per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.

The #TETRIS99 Grand Prix 6 is on from 09:00 CEST on 23/08 until 08:59 CEST on 27/08!

This time, it's a special crossover event with #FireEmblem: Three Houses, and you can receive an exclusive theme for it! @tetris_official

More info: https://t.co/VVHwzEpnpL pic.twitter.com/Z6Lke1GsMY

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) August 16, 2019