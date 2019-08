gamescom 2019: svelata la durata dell’Opening Night Live

Si avvicina uno degli eventi europei più importanti per quanto concerne l’industria dei videogiochi: la gamescom 2019, kermesse che partirà dalla giornata del 20 agosto fino al 24 dello stesso mese. Ebbene, in base all’ultimo trailer pubblicato, veniamo a conoscenza della durata complessiva dell’evento, la quale riserverà sicuramente diverse sorprese.

Condotto da Geoff Keighley, l’apertura della nuova edizione della kermesse partirà il 19 agosto alle ore 20:00 italiane, dove quest’ultima durerà per un totale di 120 minuti, ossia due ore. Inoltre, proprio per l’occasione, il conduttore ha reso di domino pubblico un trailer dedicato alla nuova edizione della gamescom, grazie al quale ci permette di ammirare brevemente alcuni tra i titoli più interessanti che saranno presenti alla kermesse.

On Monday there's just too much to cover — the 🔥is coming to @gamescom with Opening Night Live, a 2 hour showcase of what's next from the world's top gaming studios! Watch the livestream everywhere at 8 pm CET / 2 pm ET / 11 am PT. pic.twitter.com/UiAA0FuJul

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 15, 2019