iPhone XI sarà svelato il 10 settembre?

Si parla sempre di più dell’ormai quasi imminente linea smartphone iPhone XI, composta probabilmente da 3 modelli. Non molto tempo fa un nuovo indizio, scoperto nella beta di iOS 13 da iHelp BR indicherebbe il prossimo 10 settembre come data del reveal ufficiale della linea smartphone americana.

Si tratta di una semplice immagine inclusa tra le linee di codice, la quale include una schermata di un iPhone con indicato sopra il 10 settembre, mentre in alto a sinistra è possibile osservare la scritta “HoldForRelease“. Risulta quindi molto probabile che la casa di Cupertino abbia stabilito questo giorno in particolare per il reveal dell’intera nuova linea smartphone. Tale informazione assume ancora più valore controllando lo stesso tipo di immagine inclusa dentro il codice di iOS 12, recante la data di lancio di iPhone XS. Oltre a ciò Apple, come segnalato da 9to5Mac, ha sempre svelato i suoi smartphone il secondo martedì o mercoledì del mese.

iPhone XI sarà molto probabilmente svelato il 10 settembre

Non rimane quindi altro che attendere il prossimo 10 settembre per conoscere con ogni probabilità la nuova famiglia iPhone XI.

Fonte: The Verge