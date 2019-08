Vivo NEX 3 mostrato in degli sketch

Diverso addietro abbiamo discusso un rumor riguardante Vivo NEX 3, uno dei primi smartphone a disporre di un ratio screen-to-body oltre il 100%. Poco tempo fa il Product Manager di NEX, Li Xiang, ha dapprima condiviso la foto ritraente la pellicola in vetro del device, per poi passare direttamente ad una interessante concept art, confermando quanto discusso finora.

All’interno dello sketch in questione viene mostrata una bozza molto dettagliata del device, che risulta dotato di un display simile ad una sorta di cascata. Come è chiaramente possibile osservare lo schermo dello smartphone presenta un ratio superiore al 100%, giungendo ad una curvatura dei bordi laterali vicina a 90 gradi, esattamente come teorizzato nella nostra precedente discussione. Oltre a ciò sul retro del device è presente uno spesso bumper di forma circolare dotato di 3 camere posteriori il cui aspetto è stato ispirato dal quadrante di un orologio.

Il disply di Vivo NEX 3 appare decisamente intrigante

Al momento non sono state fornite altre informazioni in merito all’intrigante dispositivo, per cui non occorre altro che attendere l’arrivo di future delucidazioni da parte della compagnia.