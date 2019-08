Ancestors The Humankind Odyssey: il nuovo dev diary è sull’evoluzione

Mancano pochi giorni all’uscita, su PC, di Ancestors The Humankind Odyssey, e il titolo in sviluppo da parte di Panache Digital si mostra con un nuovo dev diary incentrato sull’evoluzione. La descrizione del video, che potete vedere in fondo alla notizia, dice infatti che, attraversando il mondo di gioco, la curiosità e la sperimentazione sono fondamentali in quanto i giocatori costruiranno i loro percorsi unici attraverso l’evoluzione basata sulle proprie decisioni.

Ancestors The Humankind Odyssey: l’evoluzione secondo Patrice Desilets

A parlare nel video è Patrice Desilets, Creative Director di Panache Digital, nonché tra i creatori di Assassin’s Creed. Come vi avevamo fatto già sapere, il titolo in questione uscirà il 27 agosto su PC (via Epic Store) e non prima di dicembre su console (PlayStation 4 e Xbox One).