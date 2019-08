RAD: pubblicato il trailer di lancio

Tra pochi giorni sarà disponibile RAD, action rogue-like ambientato in un mondo post apocalittico in cui l’umanità ha affrontato l’armageddon non una, ma due volte. Poche ore fa sia gli sviluppatori di Double Fine che il publisher Bandai Namco hanno pubblicato, nei loro rispettivi canali, il trailer di lancio.

RAD: in arrivo la prossima settimana

Se volete conoscere meglio il titolo in questione, potete dare una letta alla nostra recensione, in cui si parla anche di come si percepisce l’anima anni ’80, che si può ben notare dal trailer qui sotto. Lasciandovi al video, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 20 agosto su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.