Grandia HD Collection: disponibile su Switch, ecco il trailer di lancio

Da oggi 16 agosto è disponibile, su Switch, Grandia HD Collection, che contiene al suo interno le versioni remastered dei primi due capitoli della saga. Per festeggiare l’uscita, Nintendo ha da poco pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Grandia HD Collection: ora su Switch, in futuro anche su PC

La collection arriverà successivamente anche su PC via Steam, ma al momento non c’è una data ufficiale (è segnato un settembre 2019). Sulla piattaforma Valve è al momento disponibile l’anniversary edition (non in HD) del secondo capitolo. Noi vi lasciamo al trailer qui sotto.

