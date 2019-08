SEGA: un teaser web per il suo prossimo progetto

SEGA ha lanciato un sito web con la funzionalità di teaser per un suo prossimo progetto. Raggiungibile a questo indirizzo, il publisher giapponese potrebbe aver lanciato la prima campagna marketing per un annuncio su una nuova IP.

SEGA: cosa sarà HMKD?

Il sito web è stato lanciato con l’acronimo HKMD, che significa Human Mankind. Il publisher aveva già registrato in passato il trademark e forse ora i tempi sono maturi per svelare al mondo il suo prossimo progetto. Ovviamente non c’è ancora la sicurezza di quando sarà svelata la nuova IP: potrebbe essere l’imminente gamescom 2019 oppure il prossimo Tokyo Game Show, del quale il publisher ha già aperto il suo sito web. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità importanti.