Xbox Game Pass: due nuovi giochi aggiunti al catalogo

Xbox Game Pass ha annunciato di recente due nuovi giochi al suo catalogo. Già disponibili per il download, i due nuovi titoli sono Life is Strange 2 Episodio 3 e Yoku’s Island Express e sono ovviamente già pronti per essere giocati da tutti gli abbonati al servizio di casa Microsoft.

Xbox Game Pass: la genesi dei due nuovi giochi

Yoku’s Island Express è stato pubblicato nel corso del 2018 dallo studio svedese Villa Gorilla ed è ispirato fortemente a Metroid. Il terzo capitolo di Life is Strange invece segue la stessa struttura dei primi due e della serie in generale ed è ambientato dopo i fatti del primo atto della serie e del prequel, Before the Storm.

