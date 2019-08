Shantae 5: svelato il nome ufficiale del gioco

Shantae 5 ha finalmente ottenuto una nomenclatura ufficiale. Il nuovo capitolo della serie ha infatti finalmente ricevuto un sottotitolo svelato nelle scorse ore, che ha dato il via anche ad una prima ondata di dettagli ufficiali sul nuovo titolo con protagonista la ragazza dai capelli viola.

Shantae 5: ecco il nome ufficiale

Il nuovo gioco sarà accompagnato dal sottotitolo and the Seven Sirens. Il gioco, sviluppato da WayForward, sarà disponibile prossimamente per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Apple Arcade. La trama? Per ora molto semplice: la protagonista e i suoi amici incontrato altri Half-Genie in un’isola tropicale.

Con questo è tutto, per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.