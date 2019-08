The Surge 2: il gioco entra ufficialmente in fase gold

The Surge 2 è entrato ufficialmente in fase gold. A darne l’annuncio ci ha pensato il team di sviluppo, tramite un cinguettio lanciato su Twitter nelle scorse ore, confermando così la data di uscita del gioco.

Con l’entrata in fase gold del nuovo gioco di ruolo, possiamo essere sicuri che uscirà il 24 settembre 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco è infatti completo e la prima copia stampata lo dimostra in tutto e per tutto. L’appuntamento è qui su GamesVillage, con la recensione del nuovo gioco di casa Deck13.

