Halo Infinite: il creative director lascia 343 Industries

Halo Infinite perde il suo creative director. Come annunciato online infatti, Tim Longo ha deciso di lasciare 343 Industries dopo aver servito nello stesso ruolo anche per la creazione del quinto capitolo della serie principale.

Halo Infinite: un addio non cristallino

Longo è entrato in 343 Industries nel 2013 e stava lavorando proprio come creative director per il nuovo gioco della serie. Nelle scorse settimane era stato spostato di ruolo ma ora l’uomo ha deciso completamente di lasciare il team di sviluppo a Seattle, come confermato da Microsoft in un comunicato stampa lanciato nelle scorse ore.

